Europa e Conference League | risultati dai due volti | Roma ko | vince la Fiorentina | CLASSIFICHE

(Di giovedì 9 novembre 2023) Si sono concluse le prime partite della 4ª giornata di. Prima sconfitta della fase a gironi dellasul difficile campo dello Slavia Praga. Dopo tre vittorie consecutive la squadra di Mourinho si è fermata sul più bello per la corsa la primo posto. La vittoria del girone è comunque ancora possibile. La sfida contro lo Slavia Praga si è conclusa sul risultato di 2-0 con i gol realizzati nella ripresa da Vaclav Jurecka e Lukas Masopust. I giallorossi non sono stati in grado di pungere in attacco e il tridente formato da Belotti, Lukaku e El Shaarawy non ha fatto la differenza. La classifica Slavia Praga 99 Servette 4 Tiraspol 1 Colpo grosso dellaine primo posto del girone in solitaria. ...

...nellacall per la presentazione dei risultati della societa' nei primi 9 mesi dell'anno. "Lavoriamo a diverse cose" - ha detto Cingolani. "Non possiamo avere un mercato domestico in...

LIVE! Cukaricki-Fiorentina 0-1: Nzola la sblocca su rigore. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale Eurosport IT

Si sono concluse le prime partite della 4ª giornata di Europa e Conference League. Prima sconfitta della fase a gironi della Roma sul difficile campo dello Slavia Praga. Dopo tre vittorie consecutive ...In casa dello Slavia Praga, i giallorossi vengono battuti per 2-0, subendo l’aggancio dei cechi in vetta al girone G di Europa League. Va in testa da sola al suo di girone, invece, in Conference ...