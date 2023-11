Eurolega 2023 2024 | Milano torna a vincere | spazzata via Valencia al Forum

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’Olimpiaasfalta83-52 nel match valido per la settima giornata di. Partita perfetta dei ragazzi di Messina, che mettono in chiaro le cose sin dall’inizio, partendo fortissimo grazie ai 14 punti nei primi 10 minuti di Mirotic, saranno 19 con 7 rimbalzi in soli 21 minuti di gioco. Bene Lo con 18 punti e 6 assist, unico in doppia cifra insieme al serbo ex Barcellona e Real Madrid. Molto ben distribuiti i punti in attacco con i 9 di Voigtmann, gli 8 di Poythress, i 7 di Flaccadori e Hall, i 6 di Hines e Tonut e i 3 di Melli e Ricci. Da segnalare i primi punti inin carriera per Giordano Bortolani, che chiude con 5 punti a referto in 6 minuti giocati. Troppe le 18 palle perse per gli spagnoli, anche grazie alle difese impeccabili di ...