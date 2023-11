"Era la mia strategia". La verità di Lino Banfi sull'addio a Ballando

Haley ha risposto: 'Lasciafiglia fuori dalla tua bocca'. E mentre l'avversario continuava a ... Non simai visto, ma forse, come sospetta Ramaswamy, potrebbe non essere un caso. La riproduzione ...

Gli orologi nella stanza di mia madre / Bosnia Erzegovina / aree ... Osservatorio Balcani e Caucaso

L'ultimo saluto a Giovanna Covi, la figlia: «Mia madre era una ... Il T Quotidiano

«Si, con l’ingenuità di una quindicenne, ho seguito la mia migliore amica, con la quale avevo una relazione simbiotica, come è tipico di quell’età - ha spiegato la ragazza, che oggi ha 22 anni - Mi ..."Era una cosa che avevo deciso già prima di iniziare e non l'avevo rivelata a nessuno, neanche ai miei parenti", ha ammesso Banfi nell'intervista rilasciata al settimanale Chi, nella quale ha ribadito ...