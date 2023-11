ENTRAinGIOCO | a Milano la celebrazione dei giochi in scatola

Leggi su funweek

(Di giovedì 9 novembre 2023) Arriva ala prima edizione di, Organizzato dal Salone Internazionale del Giocattolo in collaborazione con Assogiocattoli. Unadeiinin tutte le forme possibili e immaginabili, con ben 30 editori italiani e internazionali, e in compagnia dei veri protagonisti del gioco da tavolo. Si parte alle 10:00 di sabato 18 novembre e si giocherà fino alle 23:00. E poi ancora domenica 19, dal mattino e fino alle 19:00. Più di venti ore per divertirsi con tantissimiin, di carte e di ruolo, puzzle e rompicapo compresi, e condividere con passione quella sana competizione che accomuna ogni partita. Dai grandi classici amati da tutta la famiglia come Monopoly e RisiKo! aiin ...