Enigma Rol torna al cinema | in più sale | dopo il successo al box-office

(Di giovedì 9 novembre 2023)i tre giorni di distribuzione,Rol tornerà al: lo ha annunciato RS Production, spiegando che ilal boxha convinto i produttori del documentario sul sensitivo Gustavo Rol a prolungare la presenza dello stesso in diverseitaliane e per più giorni. L’opera è dedicata alla figura del sensitivo torinese Gustavo Rol (1903 – 1994) un documentario diretto da Anselma Dell’Olio, sviluppato con il co-sceneggiatore e produttore artistico Alessio De Leonardis che racconta una delle più controverse figure del Novecento. Attraverso testimonianze, materiale di repertorio, fotografie, video d’archivio e ricostruzioni sceniche,Rol è allo stesso tempo ritratto, indagine e antologia del carattere, della personalità e delle opere del ...

Qualcuno si è chiesto pure se il sensitivo non stia per caso "spingendo" il film dall'aldilà visti i poteri che aveva in vita. Facili ironie a parte diventa un piccolo caso al box office "" di Anselma Dell'Olio. Il film documentario dedicato alla controversa figura del sensitivo Gustavo, amico di Federico Fellini e Franco Zeffirelli, considerato un maestro spirituale da ...

Enigma Rol, sbanca al cinema il film sul sensitivo torinese che affascinava Jfk e De Gaulle La Stampa

«Enigma Rol»: è un caso il successo al box office del documentario sul sensitivo amato dai potenti Corriere Roma

Chi era Gustavo Adolfo Rol Un sensitivo, un veggente, un guaritore La «grondaia di Dio» come si definiva lui stesso, o un «mediocre prestigiatore» come lo liquidò Piero Angela nel suo libro Viaggio ...The Devil on Trial - Processo al Diavolo, il nuovo docufilm Netflix Original, non è il solito titolo dedicato ai fan del cinema del terrore, bensì un'opera in grado di bilanciare varie componenti: ...