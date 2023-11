Emanuela Orlandi e Mirella Gregori | via libera alla Commissione d' inchiesta | applausi alla famiglia presente

L'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo, con votazione per alzata di mano, al ddl, già approvato dalla Camera, istitutivo della Commissione d'inchiesta sulla scomparsa die Mirella Gregori nel testo degli articoli formulato in sede redigente dalla 1a Commissione. 'Evviva l'intromissione perniciosa del Parlamento italiano! Finalmente la commissione di ...

Emanuela Orlandi-Gregori: ok definitivo del Senato alla commissione d'inchiesta TGCOM

Caso Orlandi-Gregori, sì del Senato: al via la commissione parlamentare d'inchiesta. Avrà i poteri della magistratura Corriere Roma

Via libera definitivo del Senato all'istituzione della commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.L'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo, con votazione per alzata di mano, al ddl, già approvato dalla Camera, istitutivo della ...