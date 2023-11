Ema Stokholma Illustra le Cause della Rottura con Angelo Madonia | “Gelosia e Divergenze di Carattere”

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 9 novembre 2023) La relazione tra Emaè giunta al capolinea. I due si erano conosciuti sotto i riflettori del programma televisivo “Ballando con le stelle”. Un recente intervento di Guillermo Mariotto, in cui commentava l’esibizione di Paola Perego in un show condotto da Milly Carlucci, ha rivelato indirettamente qualcosa suche non è sfuggito all’attenzione del pubblico: “Voglio di più da Paola Perego. Quandoti ha trascinata, hai inchiodato la gamba come un freno a mano. Ti devi lasciare andare. Guarda tutta quella roba, che adesso è pure libero”. E in questo modo, si è diffusa la notiziafinestoria d’amore tra Ema. Dopo un ...