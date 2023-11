Elizabeth Debicki | «Lady Diana? Interpretarla in The Crown nei suoi ultimi momenti è stato insopportabile»

In vista della sesta ed ultima stagione di The Crown , in arrivo il 16 novembre, la responsabile delle acconciature e del trucco ha svelato quanto tempo è servito per trasformarenella Principessa Diana . L'attrice è stata scelta per il ruolo nel 2020, raccogliendo l'eredità di Emma Corrin , la quale ha interpretato una versione più giovane di Lady D nella ...

Elizabeth Debicki: «Lady Diana Interpretarla in The Crown nei suoi ... Vanity Fair Italia

The Crown 6, Elizabeth Debicki: Vivere l'inseguimento di Diana è ... Fanpage.it

La responsabile del trucco e delle acconciature di The Crown ha rivelato che ad Elizabeth Debicki sono servite 30 ore per diventare Diana Ad Elizabeth Debicki sono servite 30 ore per diventare Diana ...Elizabeth Debicki ha raccontato cosa ha provato nel ricreare i momenti che precedono la morte di Diana nella stagione 6 di The Crown ...