“Ebrei | Hitler aveva ragione su di voi” Frase antisemita | insegnante sospesa

(Di giovedì 9 novembre 2023) “Andate all’inferno,su di voi”. Una storia su Instagram, postata e poco dopo rimossa, che si aggiunge ai troppi casi di antisemitismo registrati nelle ultime settimane nel nostro Paese come conseguenza del conflitto in Medio Oriente tra Israele e Palestina. Dopo il tentativo di bruciare le pietre d’inciampo nel quartiere Trastevere di Roma e le Stelle di David paragonate alla svastica nazista apparse sui muri di diverse zone di Siena, ora è Treviso a essere finita nell’occhio del ciclone. Hanane Hammoud, la docente di H-Farm che ha pubblicato il video choc contro IsraeleLacontro gliLa storia social, infatti, è stata postata da Hanane Hammoud, docente di matematica alla scuola superiore di H-Farm di Roncade, una delle più prestigiose del Veneto, ...

Una "storia" su Instagram con la scritta "andate all'inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei" è stata pubblicata, e rimossa poco dopo, sul profilo di ...