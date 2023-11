“E no | questo non lo accetto” Imbarazzo a Uomini e Donne | anche Maria contrariata

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 9 novembre 2023) Grandee a trattidisgusto per il pubblico di telespettatori dia persino perDe Filippi stessa. Difficile che si scomponga normalmente in studio se non per qualche giusta sfuriata verso i cavalieri, le dame, i corteggiatori o i tronisti. Una coppia over ha fatto davvero discutere. Una frequentazione, conoscenza, o come la si vuol chiamare, appena iniziata in quel die con tutti i più buoni propositi si è conclusa malamente lasciando sconvolti Tina Cipollari, Gianni Sperti,De Filippi ed i telespettatori a casa e in studio.e disgusto per i modi riservati alla dama., il caos in studio e...