E’ ancora allerta meteo sull’Italia | in arrivo nuova fase di maltempo intenso

Leggi su italiasera

(Di giovedì 9 novembre 2023) (Adnkronos) –arancione da oggi, giovedì 9 novembre, dal pomeriggio in Toscana fino a domani venerdì 10 diramata dal Cfr – Centro Funzionale Regionale della Regione Toscana. In via precauzionale il Comune di Prato ha disposto la chiusura di scuole, cimiteri e giardini con il sindaco che ha invitato a restare a casa. Anche su altre 4 regioni è stata disposta l’gialla per rischio idraulico, temporali e idrogeologico: si tratta di Emilia–Romagna, settori della Toscana, Sardegna e Umbria. Sta infatti per arrivareunaperturbazione e il quadrorologico tornerà a peggiorare sul nostro Paese con il ritorno di forti piogge, temporali e anche della neve. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo ...