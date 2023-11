(Di giovedì 9 novembre 2023) Due altiturchi, la corte suprema d’appello e la corte costituzionale, si sono scontrati l’8 novembresorte di Can, un politico d’opposizione incarcerato. Leggi

...7 anni i condomini devono ancora fare i conti con tale illegalità nonostante i pareri di... tanto è vero che la Comunità ebraica milanese ha sonoramente fischiato Sala per benvolte". Nei ...

Due tribunali si scontrano in Turchia sulla scarcerazione di Can Atalay Internazionale

Apple: avvocato Ue 'boccia' sentenza Tribunale che annullo ... Borsa Italiana

Due alti tribunali turchi, la corte suprema d’appello e la corte costituzionale, si sono scontrati l’8 novembre sulla sorte di Can Atalay, un politico d’opposizione incarcerato. Leggi ...Indi Gregory, è stata prorogata di due ore la decisione di staccare le macchine che tengono in vita la piccola. A riferirlo via X è Pro Vita. «La deadline è stata ...