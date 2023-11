Dritto e Rovescio | alle 21 25 su Rete 4 | ospiti e anticipazioni di giovedì 9 novembre

(Di giovedì 9 novembre 2023), in prima serata su4, nel nuovo appuntamento con "", Paolo Del Debbio intervisterà il Presidente della Regione Emilia - Romagna Stefano Bonaccini in merito all'...

Giovedì 9 novembre, in prima serata su Rete4, nel nuovo appuntamento con "", Paolo Del Debbio intervisterà il Presidente della Regione Emilia - Romagna Stefano Bonaccini in merito all'emergenza maltempo che continua a mettere in ginocchio il nostro Paese. ...

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista Bonaccini Affaritaliani.it

Dritto e Rovescio, anticipazioni: ospite Stefano Bonaccini Mediaset Infinity

Giovedì 9 novembre, in prima serata su Rete4, nel nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio”, Paolo Del Debbio intervisterà il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini in merito ...Moneta in bronzo dell’imperatore Costanzo II In località Chiusamorra, al foglio 29 particella 110 del catasto del comune di Allerona, trovata una moneta di diametro cm 1,5 di bronzo, databile 352 d.C, ...