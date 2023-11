‘Dove Nessuno Guarda’ | Pablo Trincia e “l’errore originale” nel caso di Elisa Claps

Leggi su funweek

(Di giovedì 9 novembre 2023) Quella diè una storia che ancora oggi, a trent’anni dai fatti, conserva lati oscuri e ombre cupe con parecchi interrogativi che attendono una risposta. A ripercorrere la vicenda, cercando di illuminarne gli anfratti rimasti insondati grazie a testimonianze, documenti e materiali d’archivio inediti, è DoveGuarda. Il– La serie, che arriva in quattro episodi il 13 e 14 novembre in esclusiva su Sky TG24 e Sky Crime e in streaming solo su NOW. Ideata e scritta da Riccardo Spagnoli e, la docuserie intende integrare il podcast (Chora Media) già disponibile online aggiungendo nuovi contenuti sulla scomparsa della sedicenne potentina il cui cadavere fu ritrovato diciassette anni dopo nel sottotetto della ...