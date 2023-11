Doppio gioco di McKinsey in vista della Cop28. Si professa ambientalista ma chiede 2.700 miliardi per il petrolio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) Predicare bene e razzolare male. Si può sintetizzare così la nuova vicenda in cui è incappata la società di consulenza statunitensein tema di politiche di tutela dell’ambienti. Non una novità per un gruppo già protagonista di molte situazioni controverse, a cominciare dall’epidemia di dipendenza da farmaci oppioidi che sta flagellando gli Usa. Questa volta a mettere in luce contraddizioni e conflitti di interesse diè un’inchiesta dell’agenzia France Press. Dalle risultanze di Afp emerge come la società, nella veste di advisor alla conferenza sul clima Cop 28, abbia presentato, a porte chiuse, scenari sulle prospettive energetiche in netto contrasto con quanto sostenuto pubblicamente. In particolare nelle strategie elaborate dalla società la riduzione dell’uso dial 2050 si ferma al 50% e viene prospettata ...