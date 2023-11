Dopo la freddezza degli ultimi giorni | Beatrice si è riavvicinata a Giuseppe e sembra sia tornata l' armonia

(Di giovedì 9 novembre 2023) A 59dal fischio di inizio, al Grande Fratello 2023 le carte si rimescolano e si aprono nuovi scenari. Stasera alle 21.30 su Canale 5 va in onda la diciottesima puntata, condotta come sempre da Alfonso Signorini. Tra gli argomenti affrontati, le dinamiche all’interno del gruppo, che riservano sorprese settimanasettimana. Grande Fratello 2023: il cast secondo le indiscrezioni X ...

...il break eun infinito undicesimo game infinito, alla sesta chance utile, strappa nuovamente il servizio sfruttando le imprecisioni al dritto di Lys. Sul 6 - 5 però manca ancora la...

TREVISO | AULE FREDDE AL CANOVA, DOPO LE LAMENTELE DEGLI STUDENTI PROBLEMA RIENTRATO ANTENNA TRE

Nuove perturbazioni sull'Italia - Meteo - AgroNotizie Agronotizie

[themoneytizer id=”99064-6] Come riporta il Corriere dello Sport, i numeri ci dicono che tira più il derby della Champions League. Stasera contro il Feyenoord ci saranno circa 35mila spettatori, per ...Emergono nuovi dettagli sul duplice infanticidio di Pedrengo. Il giorno del decesso del piccolo Mattia, aveva detto che un'amica le avrebbe fatto visita. Non era vero, forse voleva restare da sola in ...