Dopo 14 anni Omegle chiude il sito Il fondatore lancia la notizia sul web

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 9 novembre 2023)14di vita il notodi incontri anonimidefinitivamente. Illasul webil popolaredi incontri anonimi14, pubblicato nel 2009,definitivamente. Ilconsisteva nel trovare in forma anonima un qualcuno con cui comunicare sia via chat sia via videochat. L’intento all’apertura delera di dare opportunità a tutti di creare nuove conoscenze ed amicizie, e così è stato per i primi. Successivamente però ilè divenuto sempre più conosciuto al web arrivando anche a persone adulte attraverso la ...