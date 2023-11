Dl Sud | al via dichiarazioni voto fiducia in Senato

(Di giovedì 9 novembre 2023) Roma, 9 nov. (Adnkronos) - Sono iniziate inlediin, dopo la richiesta dida parte del governo posta sul cosiddetto decreto Sud, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (A.S. 927) nel testo trasmesso dalla Camera.

... eliminando coni d'ombra presenti dovute alle alberature; - inBeneficio I Tronco completamento dell'illuminazione sul trattodella strada per garantire un grado di illuminamento ...

Dl Sud: Aula Senato respinge questione pregiudiziale, al via ... Borsa Italiana

Decreto Sud, via libera della Camera: arriva la Zes unica per il Mezzogiorno Il Sole 24 ORE

La campagna, ideata dalla Sky Creative Agency, con la colonna sonora della celebre hit degli 883 “Nord Sud Ovest Est” è articolata su più soggetti e prende il via il 9 novembre con un teaser da 30 on ...C'è stata un'esplosione poco prima delle 10 e 30 in un cantiere edile alla periferia sud di Udine in via Piutti. Un mezzo meccanico ha toccato inavvertitamente un cavo dell'alta tensione, provocando ...