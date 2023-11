Diretta Slavia Praga - Roma 2 - 0 | raddoppia Masopust LIVE

(Di giovedì 9 novembre 2023)(REPUBBLICA CECA) - Laè chiamata a un appuntamento fondamentale nella quarta giornata di Europa League in cui affronterà alla Fortuna Arena lonel match in programma alle 18.

I giallorossi al momento sono al comando del Gruppo G a punteggio pieno (9), seguiti proprio dalloa 6. Segui il match in ...

Slavia Praga-Roma 2-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Diretta Slavia Praga-Roma ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

SLAVIA PRAGA-Roma 2-0 al 72'! Rete di Masopust. SLAVIA PRAGA-Roma 1-0 al 50'! Rete di Jurecka. Traversone di Provod, colpo di testa di Masopust, Svilar si allunga e respinge, Chytil rimette in mezzo ...Match point qualificazione per la Roma. I giallorossi scenderanno in campo alle 18.45 in casa dello Slavia Praga per centrare la qualificazione ai sedicesimi di Europa League con due turni… Leggi ...