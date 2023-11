Diretta - Il raid in Siria contro i filo-Iran | Israele e Usa allargano il campo della guerra

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) Prosegue la stretta dell'esercito israeliano su Gaza, a caccia dei capi di Hamas: ne sarebbero stati uccisi 60 dall'inizio dell'operazione militare, il 7 ottobre scorso dopo le stragi di civili nei kibbutz e al festival nel deserto del Negev. Intanto si tratta sul rilascio degli ostaggi: il Qatar fa da mediatore e in cambioliberazione di 12 persone propone tre giorni di pausa umanitaria. Incognita-Striscia: al G7 l'americano Blinken chiede che al termine del conflitto torni sotto illlo dell'Anp. Di seguito, gli aggiornamenti in. Ore 7.02 - Hezbollah: "Secontinua possibilepiù ampia" Il secondo in comando di Hezbollah - la potente milizia appoggiata dall'in Libano - afferma in un'intervista a Bbc che l'uccisione di civili a Gaza da parte di ...