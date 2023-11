Diretta Grande Fratello | puntata di giovedì 9 novembre

Si preannunciaspettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e solleverà il primo trofeo ... Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale live della partita Milano - Pazova della Cev ...

Grande Fratello, diretta 9 novembre: Massimiliano contro tutti. Sorprese per Fiordaliso e Vittorio. Questa sera nuovo ... leggo.it

Grande Fratello, disavventura per Greta Rossetti dopo la diretta. Cos’è successo Libero Magazine

In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Alfonso Signorini conduce la diciottesima puntata del Grande Fratello. Con lui, in studio, l’opinionista Cesara Buonamici e per i social Rebecca ...Quasi 76mila euro nascosti nei libri sparsi negli scaffali e nelle casse di vino: questo il tesoro trovato dagli investigatori nell’ufficio di Vitor Escaria, capo di gabinetto dell’ex premier portoghe ...