Dior | via la palestinese Bella Hadid nella campagna di Natale Arriva l’israeliana May Tager | ed è polemica

Leggi su open.online

(Di giovedì 9 novembre 2023) Sui social ètra filo palestinesi e filo israeliani stavolta non per il conflitto in corso ma bensì per le scelte pubblicitarie di, nota maison di moda e cosmesi di lusso. Secondo quanto riporta Hareetz, la società francese ha scelto la modella israeliana Mayper la suadi, al posto della ambassador di sempre, la-americanaappare con l’attrice Anya Taylor-Joy e altre modelle in alcuni scatti comparsi sul suo profilo Instagram e su quello della maison. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da May(@may) Una scelta probabilmente non dettata dalla contingenza del ...