Dior “taglia” la palestinese Bella Hadid | è polemica Ma la verità sarebbe un’altra

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il contrattoscaduto nel 2022 Da giorni, sul web, divampa lasulla presunta esclusione di, come testimonial dia causa delle sue origini palestinesi. La notizia non è però verificata: secondo la presunta news la celebre top modelstata eliminata per le sue posizioni politiche. La bufala continua così: il marchio di moda l’avrebbe sostituita in una nuova campagna pubblicitaria con la modella israeliana May Tager. Come spiega Corriere della Sera, però, l’agenzia Associated Press ha smentito tutta la vicenda. Stando al racconto di una fonte, il noto marchio di moda,, avrebbe interrotto la collaborazione con lanel 2022. In quell’anno era infatti terminato il contratto, ovvero un anno prima che ...