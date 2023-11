Diktat di Pechino agli Usa | ridateci i panda

Leggi su agi

(Di giovedì 9 novembre 2023) AGI - Anche gli ultimi esemplari didovranno presto fare i bag, lasciare gli Stati Uniti e tornare in Cina. Dopo aver incuriosito e allietato per oltre cinquant'anni i visitatori dello zoo nazionale di Washington DC, uno dei più grandi e antichi giardini zoologici d'America, dovranno lasciare le loro gabbie per ordine di. A darne notizia è il Washington Post dando per "imminente" la partenza dei simpatici mammiferi che, negli anni, erano diventati una delle attrazioni imperdibili dello zoo, una tappa quasi 'obbligata' per turisti e famiglie americane. Il fatto in sé potrebbe quasi far pensare a una decisione 'd'ordinaria amministrazione'. Ma non è questo il caso, visto che proprio ilgigante - nella cultura confuciana simbolo di pace e di amicizia tra i popoli - ancor prima della nascita della ...