Diede a Ilaria Cucchi della «tr**a» | ma i pm chiedono per due volte l’archiviazione L’accusa della senatrice | «Non l’hanno mai cercato»

(Di giovedì 9 novembre 2023) «Stefano, vorrei far patire alla sorella, di cui me ne frega un c**zo che nome abbia, far patire DUEquello che hanno fatto al fratello. Le auguro di morire patendo ogni dolore sia fisico che mentale. Tr**ia!». Questo tweet risale al 19 ottobre 2018 e a scriverlo è un certo Francesco. Un episodio di hate speech come tanti altri, se non fosse che in questo caso la destinataria delle minacce – ovvero– a deciso di sporgere denuncia. Da allora però all’autore del tweet non è successo nulla. Questo perché, scrive oggi il Fatto Quotidiano, spesso è sufficiente cancellare il proprio account per ottenere una sorta di «scudo social» e non essere indagati, dal momento che Twitter (ora X) può non fornire ai magistrati l’identità di chi si nasconde dietro un nickname. Le richieste di ...