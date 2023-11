Devo ancora fare tutto | intervista a Matias Soulé

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 9 novembre 2023) A fineha ringraziato per il premio di miglior calciatore della Serie A di ottobre assegnato da AIC in collaborazione con Ultimo Uomo. Io, che ero dall’altro lato della videochiamata, non so perché, mi sono sentito in dovere di ringraziarlo a mia volta: «grazie a te per essere un giocatore così divertente» gli ho detto, e solo adesso mi accorgo come può essere suonata strana come risposta. Eppure, non volendo, si può ritrovare in questo aggettivo che ho usato, divertente, la ragione che ha spinto i suoi colleghi a premiarlo in una quartina che comprendeva anche Joshua Zirkzee (anche lui piuttosto divertente c’è da dire), Marcus Thuram e Gelson Bremer.è uno di quei calciatori che, a prescindere dal tifo, è bello vedere in campo, anche solo nelle giocate più ...