Deschamps | «Thuram può ancora migliorare | sorride e ha fiducia!»

(Di giovedì 9 novembre 2023)elogia Marcus. Il centravanti dell’Inter ieri ha staccato il pass con 180? di anticipo per gli ottavi di Champions League. GRANDE OTTIMISMO ? Didierha convocato nuovamente Marcusin Nazionale. Il CT della Francia ha poi parlato dell’attaccante dell’Inter in conferenza stampa: «Sta facendo delle buone cose. È un giocatore giovane, oggi viene utilizzato esclusivamente in posizione centrale, in un attacco a due. Con le sue qualità può sempre avere ulteriore efficienza. È già molto migliorato e potrà. Ha sempre il sorriso, è fiducioso ed è felice». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...