Delusione Champions per il Napoli | La Gazzetta dello Sport | “De Laurentiis ha chiesto spiegazioni a Garcia”

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il pareggio interno inLeague contro l’Union Berlino non ha soddisfatto per nulla l’ambiente. Lapropone inoltre un’analisi piuttosto dura della partita della formazione partenopea: “Altra gara a sprazzi, con un predominio sterile. E con l’aggravante di non aver chiuso un match contro una squadra che arrivava da dodici sconfitte consecutive tra campionato ee che sotto di un gol sembrava già al tappeto“. I tifosi sembrano essersi ormai rassegnati al fatto che la stagione delsarà inferiore rispetto alle attese e alle magie dell’era Spalletti. Intanto il presidente Dea fine gara haal tecnico. Lo stesso ...