Default delle banche ed ex popolari venete | via ai rimborsi integrativi del 10% per 140 mila risparmiatori

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 9 novembre 2023) Da lunedì 13 novembre 2023, gli oltre 140.000, coinvolti nel, inizieranno a ricevere l’indennizzo integrativo del 10%, oltre a quanto già ottenuto con il rimborso del 30%. L’accredito avverrà per automatismo da parte della Consap SpA, la quale ha iniziato a disporre il pagamento degli indennizzi a seguitoverifiche preliminari disposte dalla Commissione Tecnica nominata dal MEF, protrattesi sino al 31.10.2023. Il rimborso interesserà 140– afferma Carlo Piarulli, Capo Dipartimento Credito di Adiconsum Nazionale – ai quali era già stata accreditata in precedenza una quota del 30%, calcolata sul valore di acquisto dei titoli, per un ...