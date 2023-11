Deepwater – Inferno sull’oceano | trama | cast e streaming del film su Sky Cinema

Leggi su tpi

(Di giovedì 9 novembre 2023)è ilin onda questa sera, 9 novembre 2023, alle ore 21.15 su SkyUno. Si tratta di undel 2016 diretto da Peter Berg. Vediamo insieme lae ilIl 20 aprile 2010 sullaHorizon nel Golfo del Messico, si è verificato uno dei più gravi disastri mondiali causati dall’uomo. Questoracconta una storia di vitale importanza che molti non hanno visto: la storia dei 126 lavoratori che si trovavano a bordo dellaHorizon quel giorno, sorpresi nelle più strazianti circostanze immaginabili – uomini e donne altamente specializzati che riponevano in un faticoso turno le speranze di tornare dalle loro famiglie ed alle loro vite sulla terraferma. In un attimo, si sono ...