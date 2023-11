Decreto fisco | “stop agli emendamenti che richiedono coperture” Nessuna chance per la proposta di Forza Italia e M5s sul Superbonus

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il pressing disulAnticipi – ilfiscale collegato alla legge di Bilancio – si infrange come inevitabile contro l’assenza di risorse. Durante la riunione dell’Ufficio di presidenza della Commissione Bilancio del Senato si è deciso infatti che saranno valutati solamente gli“non onerosi”. Quelli cioè che non comportano una spesa.dunque per la proroga dela condizione che entro la fine del 2023 siano stati eseguiti almeno il 60% dei lavori, chiesta dazzurri e – con un emendamento identico – dal M5s. Anche se il senatore di FI Dario Damiani, uno dei relatori, ostenta ancora ottimismo sostenendo che “si vedrà se è possibile trovare una soluzione che non comporti una ...