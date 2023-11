De Maggio | “Garcia tiri fuori la cazzimma con i suoi calciatori | non in sala stampa”

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il direttore di Kiss Kiss, Valter De, nel corso di Radio Goal, ha analizzato attentamente la situazione attuale del Napoli. Nel corso di Radio Goal di oggi, Valter De, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alla prestazione del Napoli nel pareggio contro l’Union Berlino. Oltre ai problemi tattici e ai reparti slegati, il giornalista ha evidenziato il viso preoccupato di quattrochiave: Politano, Raspadori, Di Lorenzo e Rrahmani, sottolineando le loro dichiarazioni post-partita. “Non mi preoccupano i reparti slegati o i problemi tattici. Mi preoccupa vedere il viso preoccupato di quattrocome Politano, Raspadori, Di Lorenzo e Rrahmani e le loro dichiarazioni. Non ce l’ho con, ma sono avvelenato per il goal preso ieri. In ...

A due giornate dalla fine della fase a gironi, infatti, gli uomini di Rudihanno 4 punti di ... 9/10 e 16/17 aprile 2024 Semifinali: 30 aprile/1e 7/82024 Finale: 1° giugno 2024 ...

