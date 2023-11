De Laurentiis ha perso due milioni e punti importanti per il Mondiale per club Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 novembre 2023) Dehadueper ilper. Lo scrive ladello Sport con Maurizio Nicita. Anche Aurelio Desi chiede il perché stasera il suoabbia buttato al vento quasi duedi euro, vale a dire la differenza fra il premio Uefa per il pari (900mila euro) e quello per la vittoria (2,8). Anzi visto sotto il profilo societario questa quarta giornata dei gironi è un disastro: il Milan ha vinto (contro un Psg decisamente più forte dell’Union) e dunque i punteggi in chiave qualificazione al Mundialito segnalano un passaggio decisamente a vuoto degli azzurri rispetto ai rossoneri. Quando la palla comincia a girare ...