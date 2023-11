De Laurentiis a Castel Volturno | decisione presa | accadrà dopo la sosta

(Di giovedì 9 novembre 2023) Da alcune settimane a questa parte, Aurelio Deha mostrato la sua vicinanza al gruppo squadra. Il presidente del Napoli potrebbe però presto cambiare il suo atteggiamento verso la squadra. L’ultimadelle nazionali è stata alquanto calda e difficile in casa Napoli.la sconfitta contro la Fiorentina, Deha riflettuto molto sulla posizione di Garcia, salvo poi confermarlo nuovamente.diché il presidente del Napoli è stato molto vicino alla squadra, ma questo aspetto potrebbe presto cambiare. Deverso la riduzione delle presenze aIl presidente del Napoli Aurelio Dediverse settimane fa si era assunto le responsabilità per aver lasciato un po’ a sé stesso il Napoli ...

Deè nuovamente aVolturno e per Garcia si prospettano giorni duri; i 'senatori' stanno provando a tenere il gruppo unito, ma secondo quanto scrive Tuttomercatoweb , anche loro ...

Napoli, dopo la rabbia di ieri De Laurentiis di nuovo a Castel Volturno Corriere dello Sport

Napoli, De Laurentiis torna a Castel Volturno: torna anche Osimhen ilmattino.it

Victor Osimhen è rientrato nelle scorse ore in Italia. Ieri sera era al Maradona accanto al suo agente, Calenda, a pochi passi da De Laurentiis, per seguire la partita contro l'Union. Oggi il bomber n ...ADL a Castel Volturno dopo il pari Ecco chi è stato il migliore del Napoli contro l’Union Berlino: “Quantità e qualità” De Laurentiis furioso dopo il pareggio del Napoli in Champions: Il retroscena ...