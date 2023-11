De Girolamo replica alle femministe | Stupita da questo maschilismo latente

(Di giovedì 9 novembre 2023) Nunzia Decosìcritiche piovute dal mondo femminista per l'intervista alla ragazza violentata questa estate a Palermo

"Avete sbagliato bersaglio, siamo tutte dalla stessa parte", il titolo del post indi Depubblicato sui social. Post che tra i like su Instagram conta anche quello di Asia, la ...

Nunzia De Girolamo risponde alle critiche: "Sbagliate bersaglio" Adnkronos

Nunzia De Girolamo risponde alle critiche per l'intervista alla vittima dello stupro di Palermo Corriere Roma

In un documento, quasi 300 persone fra le quali numerose scrittrici, hanno attaccato il programma. Alla conduttrice è arrivato anche un richiamo della commissione Pari opportunità della Rai ...La conduttrice dopo la lettera aperta da oltre 300 firme: "Stupita da questo maschilismo latente che induce alcune donne a dire ad una vittima di non parlare". E l'intervistata mette un 'like' ...