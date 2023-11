Data Act | arriva l’ok dell’Europarlamento

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il Parlamento Europeo ha approvato ilAct, nuova legge comunitaria volta a facilitare e tutelare l’accesso ai propri dati condiviso e regolamentarne l’utilizzo, rappresentando una pietra miliare nell’evoluzione normativa dell’Unione Europea. La legge, già concortra deputati e governi UE, mira a potenziare l’innovazione rimuovendo ostacoli all’accesso ai dati. Con un voto di 481 a favore, 31 contrari e 71 astensioni, la legislazione disciplina la condivisione dei dati generati da prodotti connessi o servizi correlati, come l’Internet delle cose e i macchinari industriali. Questa iniziativa consentirà agli utenti di accedere e verificare i dati generati, promuovendo lo sviluppo di nuovi servizi, specialmente nell’ambito dell’intelligenza artificiale, dove grandi quantità di dati sono fondamentali per l’addestramento degli algoritmi. La ...

l'importanza strategica che noi di Columbia Threadneedle attribuiamo al capitale umano, ... quali quelli stanziati dagli USA con l'Inflation Reductiono dall'Unione Europea tramite il Green ...

Data Act: Il Parlamento approva la nuova legge su accesso e utilizzo ... European Parliament

Adopted Data Act will be the cornerstone of a thriving… reneweuropegroup.eu

Roberto Carrozzo di Minsait spiega come può l’Intelligenza artificiale aiutare le aziende nei loro progetti di Data Governance ...Dawex, leader in soluzioni di Data Exchange, oggi ha annunciato che la sua tecnologia di scambio dati s'interfaccia con i Data Connector per supportare gli orchestratori nell'implementazione dei data ...