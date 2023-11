(Di giovedì 9 novembre 2023) In, in seguito all'ascesa di Xi Jinping, e di pari passo con l'intensificarsi delle tensioni geopolitiche internazionali, il concetto di sicurezza nazionale ha assunto ulteriore rilevanza raggiungendo il vertice dell'agenda del Partito Comunista Cinese (Pcc) InsideOver.

Secondo i dati aggiornati a domenica scorsa, l'81% dele' stato raccolto, in rialzo71% della settimana precedente e contro la media del 77% dei cinque anni precedenti, secondo i dati del ...

Dal mais alla soia: ecco i "talloni d'Achille" alimentari della Cina Inside Over

Stop per un anno a grano e mais: così la Ue cambia le grandi pianure d’Italia Corriere della Sera

Dello stesso avviso è Cesare Soldi, presidente dell’Associazione nazionale maiscoltori italiani, il quale ha sottolineato anche le difficoltà che la rotazione colturale comporterebbe per gli ...estratto dal mais che vanta molti benefici, tra cui l’assenza di calorie e l’indice glicemico pari a zero. Pensati per i palati più esigenti, per gli sportivi e per i consumatori più attenti al ...