Dai sogni di crescita allo spettro della deflazione Il nuovo virus cinese

(Di giovedì 9 novembre 2023) La Cina ha un problema, o meglio, tanti problemi. Ma questo è forse il più urgente, perché riguarda direttamente l’economia di tutti i giorni, la vita delle persone e le loro scelte future. Il fatto è che nel Dragone non si consuma più come una volta. Se c’è stato un carburante per laforsennata e, a tratti, sbalorditiva, a cui Pechino ha abituato il mondo negli ultimi 30 anni, sono i consumi. Più i cinesi compravano, più l’economia tirava. Ora però qualcosa si è rotto e non sarà facile ricomporlo. Se il popolo non compra, i prezzi si deprimono e lasi arresta. E gli ultimi dati che proprio dalla Cina arrivano, dicono esattamente questo. E cioè che l’indice generale dei prezzi a ottobre ha fatto segnare un calo dello 0,2% su base annua, dando i presupposti agli analisti per parlare apertamente di “ritorno in ...