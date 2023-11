“Da Sanremo al…Teatro Aurora di Seriate”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 novembre 2023). Per la rassegna Incontri sul Serio, l’Associazione Onlus “Il Greto” è lieta di invitare la cittadinanza, sabato 18 novembre alle 20.45 al Teatroin via del Fabbro 5,, alla serata musicale “Figli delle Favole”: concerto che vedrà ospite d’onore il cantautore Matteo Faustini. Lo studio del pianoforte sin da piccolo con la sua anima totale per la musica e Matteo Faustini a 13 anni entra a far parte del coro delle Voci Bianche del Teatro della Scala di Milano: il suo primo palcoscenico di prestigio e la cassa di risonanza lo spingono ai… primi venti… spettacoli tra le provincie di Brescia e Bergamo. È solo l’inizio: poco dopo risulta vincitore di una borsa di studio presso la Lizard Academy , si classifica al 1° posto in “ Voce the Tunnel 2017” con tanto di Premio della Critica assegnatogli da Andrea Mirò. Nel 2019 ...