Da Parigi appello a tregua Israele-Hamas | sul terreno violenze proseguono

(Di giovedì 9 novembre 2023) Roma, 9 nov. (askanews) – Mentre dail presidente francese Emmanuel Macron fa una “lavorare per un cessate il fuoco” in Medio Oriente, sul campo le operazioni delle forze israelianee con esse gli scontri con la popolazione palestinese. La giornata di guerra porta con sè l’ingresso dell’esercito israeliano a Jenin con i bulldozer a cui sono seguiteche hanno provocato sei morti e sei feriti, secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Altre sei persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano su un edificio residenziale a Khan Younis, nel sud di Gaza a cui si aggiungono almeno 26 civili sono rimasti uccisi nei bombardamenti lanciati danel nord della Striscia di Gaza, 19 in un raid messo a segno contro un’autovettura nei pressi dell’ospedale ...