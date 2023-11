Cusano Mutri | falso operatore truffa un giovane correntista

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 9 novembre 2023)(BN).di Poste Italiane. Denunciato dai Carabinieri I Carabinieri della Stazione di, a conclusione delle indagini scaturite dalladenuncia presentata da undel luogo per patita, hanno denunciato allacompetente autorità giudiziaria un 22enne, della provincia di Caserta, già noto alle Forzedell’ordine. Il malfattore spacciandosi per undi poste italiane s.p.a., contattava la vittima econ artifizi e raggiri, prima fingendo unblocco della carta postepay evolution sifaceva accreditare per le operazioni di sblocco la somma di euro 900,00 su una cartaprepagata a lui ...