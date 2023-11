Cukaricki | Matic | 'La partita della Juve con la Fiorentina ci è stata di grande ispirazione'

(Di giovedì 9 novembre 2023) Igor, allenatore del, ha parlato così in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga contro lanel girone...

- Fiorentina 0 - 1 (0 - 1)(3 - 5 - 2): Filipovic; Kovaceciv, Vranjes (23' st ... All.:Fiorentina (4 - 2 - 3 - 1): Christensen; Pierozzi, Milenkovic, Ranieri, Biraghi (10' st ...

Cukaricki, Matic: "A parte il rigore, la Fiorentina non ha fatto granché. Peccato per il risultato" Fiorentina.it

Cukaricki, Matic: "La partita della Juventus con la Fiorentina ci è stata di grande ispirazione" TUTTO mercato WEB

Quarto match nel gruppo F per la Viola di Italiano che affronta in trasferta i serbi del Cukaricki, fanalino di coda del girone. Toscani subito… Leggi ...Ndiaye che sfonda sulla destra e Kovac che da due passi manda clamorosamente alta a porta spalancata. Il Cukaricki è pericoloso e questa è una notizia, con Italiano che più volte si infuria per un ...