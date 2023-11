Cukaricki-Fiorentina | programma e telecronisti Sky e Dazn Conference League 2023 2024

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ile isu Sky edi, match valido per la quarta giornata dei gironi di. In terra serba i viola proveranno a ottenere una vittoria comoda per avvicinarsi, anche se il girone resta equilibrato, alla qualificazione, ricordando come il primo posto garantisce gli ottavi, mentre il secondo vale gli spareggi. Si parte alle ore 18.45 di giovedì 9 novembre.sarà visibile su Sky Sport Max con la telecronaca di Davide Polizzi e Lorenzo Minotti e sucon la telecronaca di Dario Mastroianni. SportFace.

... SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252)(Conference League) - DAZN, SKY SPORT MAX e SKY SPORT (canale 253) Tolosa - Liverpool (Europa League) - DAZN e SKY SPORT (canale 254) ...

FIORENTINA, 25 CONVOCATI PER IL CUKARICKI - Sportmediaset Sport Mediaset

La Fiorentina ospite del Cukaricki cerca l’affondo in Conference League. Per la Viola è l’occasione di lasciarsi alle spalle il momento no in campionato rilanciandosi nella competizione europea. La ...Oggi giovedì 9 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati su Italia-Germania valida per la Billie Jean King Cup di tennis, ma anche sui quarti di finale dei tornei di tennis d ...