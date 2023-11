Cukaricki-Fiorentina oggi in tv | canale | orario e streaming Conference League 2023 2024

(Di giovedì 9 novembre 2023) Alle 18:45 di giovedì 9 novembre lafarà visita alin occasione della quarta giornata della fase a gironi di. Al Gradski stadion Dubo?ica di Leskovac i viola cercheranno la seconda vittoria di fila dopo il pesante 6-0 inflitto ai serbi al Franchi. L’obiettivo di Italiano è il primo posto del girone, con un occhio all’altra sfida che vedrà impegnate le dirette concorrenti, Ferencvaros e Genk, anche loro a quota 5. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Max (numero 205), Sky Sport (253), Dazn, oltre che insu Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Poi gli approfondimenti post gara come pagelle, moviola e interviste. ...

Cerca il bis la, dopo il largo successo dell'andata, sul campo dela Belgrado. In un girone equilibrato, la gara delle 18.45 in Serbia (Dazn, Sky) è fondamentale per rimanere al ...

FIORENTINA, 25 CONVOCATI PER IL CUKARICKI - Sportmediaset Sport Mediaset

La Fiorentina va a giocare in casa del Cukaricki per la quarta giornata del gruppo F della Conference League 2023-2024. La squadra di Vincenzo Italiano scenderà in campo allo Stadion Cukaricki di ...dove stasera si affronteranno Cukaricki e Fiorentina. Complice la ridotta capienza dello stadio di Belgrado in cui giocano gli avversari dei viola, la conseguente mancanza di licenza Uefa e pure la ...