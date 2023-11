Cukaricki-Fiorentina | le formazioni ufficiali | Italiano cambia | Bonaventura torna titolare

(Di giovedì 9 novembre 2023): in attesa: Christensen; Pierozzi, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Lopez, Duncan; Ikoné,, Sottil; Nzol...

Al Gradski Stadion, il match dei gironi di Conference League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Gradski Stadion,si affrontano nel match valido per la quarta giornata dei gironi della ...

Cukaricki-Fiorentina, il racconto di tifosi viola in Serbia: “Viaggio bellissimo, ma l'importante è vincere” LA NAZIONE

La Fiorentina è impegnata per la quarta giornata del gruppo F della Conference League e scenderà in campo col Cukaricki: la partita si gioca ...Oggi giovedì 9 novembre si disputano tutte le partite di Europa e Conference League valide per il 4° turno. Tra queste, Slavia Praga-Roma (diretta TV e streaming su Sky e Dazn) e Atalanta-Sturm Graz ...