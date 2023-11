Cukaricki-Fiorentina | episodio vergognoso | è successo sugli spalti

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 9 novembre 2023) Bruttissimodurante il match di Conference League tra il club viola e quello serbo, valido per la quarta giornata della fase a gironi. Con il passare degli anni si spera che la piaga del razzismo sparisca, ma la strada è ancora lunghissima e molto ripida. Uno dei mondi dove il razzismo è ancora molto frequente è proprio quello del calcio, più volte si assiste a scene dove alcuni tifosi (se così possono essere definiti) danno sfogo a tutta la loro ignoranza e stupidità offendendo giocatori di colore della squadra avversaria. L’ennesimo caso lo si è avuto proprio in questi minuti, infatti durante la sfida tra i serbi dele la, valido per i gironi di Conference League, l’esterno dei padroni di casa Ibrahima Ndiaye ha avvertito l’arbitro di aver ripetutamente ricevuto offese razziste da alcuni tifosi presenti ...