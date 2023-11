Cukaricki-Fiorentina 0-1 LIVE | Pierozzi al tiro | palla alta

(Di giovedì 9 novembre 2023) Al Gradski Stadion, il match dei gironi di Conference League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gradski Stadion,si affrontano nel match valido per la quarta giornata dei gironi della Conference League 2023/20240-1: sintesi e moviola 1? Via al match. 8? GOL! La sblocca Nzola dal dischetto. 17? I viola continuano ad attaccare, anche se per adesso senza affondare il colpo. 41? Si gioca a una porta, ma il risultato resta ancora sullo 0-1. 45? 4? di recupero. FINE PRIMO TEMPO SECONDO TEMPO 46? Iniziata la ripresa del match 49? Check del VAR per un presunto contatto in area trae ...

Laconduce per 1 - 0 sulalla fine del primo tempo del match valido per la quarta giornata del gruppo F di Conference League, in corso di svolgimento a Belgrado. A decidere sin qui ...

Cukaricki-Fiorentina, il racconto di tifosi viola in Serbia: “Viaggio bellissimo, ma l'importante è vincere” LA NAZIONE

65' - La Fiorentina fa girare la palla ma al momento di tirare in porta non c'è l'affondo decisivo 62' - OCCASIONE VIOLA! Palla servita da Bonaventura per Nzola ...47' - Sottil prova a scattare in contropiede con Nikocevic che lo ferma fallosamente: ammonito 46' - RIPARTITI!!