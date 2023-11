Crystal Palace – Everton – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 9 novembre 2023) Dopo essersi visto negare la vittoria in circostanze strazianti l’ultima volta, l’si dirige a sud per affrontare ilal Selhurst Park nella sfida di sabato 11 novembre in Premier League. I Toffees sono stati costretti ad accontentarsi di un punto nel pareggio per 1-1 con il Brighton & Hove Albion nel gameweek 11, mentre i padroni di casa hanno inflitto altre sofferenze al Burnley battendolo per 2-0. Il calcio di inizio diè previsto alle 16 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreOttobre è stato un mese di orrori di Halloween per il, ...