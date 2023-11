CROLLA il prezzo del Frigorifero LG | SCONTO DA PIÙ di 700€ con l’offerta di Unieuro

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 9 novembre 2023) Suè apparsa un’offerta mostruosa sulLG: 719€ di. Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo dedicato Ilcombinato LG GBB62PZJMN è un’eccellente aggiunta alla tua cucina, offrendo prestazioni di raffreddamento avanzate con un tocco di stile moderno. Con la sua Classe E di efficienza energetica, non solo ti assicura una conservazione ottimale degli alimenti, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale, dimostrando l’impegno di LG verso la sostenibilità. Dotato di un generoso spazio interno e di scomparti ben progettati, questoti offre la capacità di organizzare i tuoi alimenti in modo efficiente. I ripiani regolabili consentono di adattare lo spazio alle tue esigenze specifiche, offrendo flessibilità nella disposizione degli ...