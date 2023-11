(Di giovedì 9 novembre 2023) «È ora di trattare lae naturale come un’unica emergenzaindivisibile» è l’appello delle riviste scientifiche di tutto il mondo. Mille e uno motivi per cui per salvaguardare la nostra stessa salute dobbiamo affrontare lae naturale su più fronti

Inoltre, si legge, i fenomeni meteorologici estremi, e più in generale il dispiegarsi della, "potrebbero far salire i prezzi dei beni alimentari oltre le attese. Un incremento ...

Crisi climatica e perdita di biodiversità: perché la via d'uscita potrebbe essere dichiarare l'emergenza sanitaria globale L'Eco di Bergamo

I laghetti effimeri anche in ottobre e novembre a causa della crisi climatica (FOTO), il Parco: "Nascono dalla fusione dei ... il Dolomiti

"L'acuirsi delle tensioni geopolitiche potrebbe far salire i prezzi dell'energia nel breve termine, rendendo al contempo più incerte le prospettive a medio termine - viene osservato - Le condizioni ...Ma non è solo la frequenza – il tempo di ritorno – di un evento climatico estremo come la siccità in Asia meridionale a cambiare con la crisi climatica. Il riscaldamento globale antropico incide ...